Pesci Piccoli, Ciro e Aurora Leone: 'Il confine tra la nostra vita e il lavoro è sottile'

Pesci Piccoli è la prima serie comedy dei The Jackal. Su Prime Video dall'otto giugno, è la storia di una piccola agenzia pubblicitaria di Napoli. Il gruppo ha tutta una sua rete interna di rituali e tradizioni quotidiane, messe in discussione da un elemento esterno: Greta (Martina Tinnirello), che viene da Milano.

Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget: Aurora Leone in una scena

Abbiamo incontrato il regista Francesco Ebbasta (all'anagrafe Francesco Capaldo), insieme ai protagonsti Ciro Priello e Aurora Leone. Anche se nella serie mantengono i loro veri nomi, come nei video sui social, ci tengono a far sapere che stanno recitando. Anche se mantenere la spontaneità che hanno nella vita è il segreto della loro formula, come dice Ciro: "Il confine tra smettere di lavorare e vivere lo sperimento rarissime volte. Però sono contento di questo: Il fatto di portare tutta quella che è la mia persona sul lavoro mi permette di sentirmi sempre ben saldo per terra".

Nei sei episodi di Pesci Piccoli ci si interroga, tra le altre cose, anche sulle critiche. Per Aurora Leone: "Quanto è facile criticare se non ti metti in gioco? Sicuramente la critica è alla base del nostro lavoro: siamo in primis osservatori e critici. Però poi ha senso farla se dall'altra parte c'è la capacità di controbattere facendo qualcosa".

Pesci Piccoli: intervista a Ciro Priello, Aurora Leone e Francesco Ebbasta