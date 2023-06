Pesci Piccoli, Fru e Fabio Balsamo: 'Le cazzate quotidiane sono fondamentali'

Pesci Piccoli, su Prime Video dall'otto giugno, è la prima serie prodotta interamente dai The Jackal. Ambientata in una piccola agenzia pubblicitaria di Napoli, è lo scontro tra due realtà diverse: un gruppo consolidato e un elemento esterno, la milanese Greta (Martina Tinnirello, al primo ruolo), mandata lì "in punizione".

Nonostante le differenze e la diffidenza iniziale, Greta trova un calore inaspettato in quel gruppo sgangherato, che si regge su piccoli rituali quotidiani. Come la bolla delle merendine. E sopratutto sulle cazzate. Le cazzate sono fondamentali, sono quella cosa che ti fa andare avanti ogni giorno. Lo conferma Fabio Balsamo: "La leggerezza, i racconti interni, i dettagli. Quelle cazzate che nascono dall'unione, da un rapporto profondo. Nello specifico nostro, abbiamo delle cazzate che sono frutto di anni e anni di stronzate sedimentate. Quando stronzata di sedimenta diventa cazzata".

I The Jackal hanno fatto dell'essere sempre se stessi una missione. Ma se il loro lavoro è essere se stessi, lo sono ancora? Alla domanda un po' supercazzola, sempre Balsamo risponde sicuro: "Sono due aspetti complementari. Noi portiamo il contenuto di quello che viviamo, ma mai le nostre vite in prima persona. Naturalmente anche il nostro lavoro ci determina come esseri umani. E nella nostra crescita poi riportiamo quell'esperienza anche nel lavoro. Ma questo non vale solo per noi, è così per tutti i lavori. Succede anche a un chirurgo. Il lavoro è un ambito della propria vita: siamo noi anche mentre lavoriamo".

Pesci Piccoli: l'importanza delle critiche

Il personaggio di Aurora Leone a un certo punto ammette che la madre le dice che sa soltanto criticare. Ma saper mantenere un occhio critico, soprattutto oggi, forse non è una cosa così banale. Ne è convito Gianluca Fru: "È importantissimo soprattutto saper criticare noi stessi. È un po' una nostra cifra. Ci aiuta a livellarci, a essere sempre pronti ad affrontare col massimo impegno tutti i nuovi progetti che facciamo. Come The Jackal facciamo tantissime cose diversissime, ma ci mettiamo sempre il massimo impegno. Oltre che per dedizione anche perché siamo i nostri primi haters".