The Jackal e Gli effetti di Gomorra sulla gente : anche Genny Savastano e Ciro Di Marzio in quarantena

Gli effetti di Gomorra sulla gente sono tornati: The Jackal hanno riportato in vita la serie amatissima e, nella versione "da casa" hanno invitato anche due ospiti davvero speciali: Genny Savastano e Ciro Di Marzio.

Se ci sono ancora tante persone per strada che non capiscono il significato delle parole "bisogna stare a casa" allora forse è tempo di riportare in auge lo spaventoso signor Cavastano, l'alter ego in versione Gomorra di Ciro Priello dei The Jackal, ma quando la misura è colma i veri duri scendono in campo. É quanto accaduto a metà della clip, con l'ingresso nella discussione di due ospiti veramente speciali: Salvatore Esposito alias Genny Savastano e Marco D'Amore, che riporterà il personaggio di Ciro Di Marzio anche nella prossima stagione di Gomorra - La Serie, dopo la grande rivelazione del film campione di incassi L'Immortale.

Basteranno i toni minacciosi dei due boss protagonisti della serie Sky per convincere gli italiani a restare in casa? Lo scopriremo dai prossimi bollettini della Protezione Civile e, chissà, forse dalla prossima puntata a sorpresa degli Effetti di Gomorra sulla gente.