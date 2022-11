The Iron Claw: Zac Efron nella prima foto ufficiale del film combatte sul ring

Zac Efron si è trasformato fisicamente per interpretare un wrestler in The Iron Claw, film di cui è stata condivisa la prima foto ufficiale online.

A24 ha condiviso la prima foto ufficiale del film The Iron Claw in cui si può vedere Zac Efron in azione sul ring nel ruolo di Kevin Von Erich.

Lo scatto pubblicato online svela così la trasformazione fisica compiuta dall'attore per calarsi nella parte del campione mondiale. The Iron Claw, il film con star Zac Efron, racconterà la storia della famiglia Von Erich, una dinastia di wrestler professionisti che è stata colpita più volte dalla tragedia. L'attore avrà il ruolo di Kevin, l'unico membro della sua generazione che è sopravvissuto mentre i cinque fratelli sono tutti morti per problemi di salute, incidenti o dopo essersi suicidati.

The Iron Claw: Zac Efron in una foto del film

Nel cast ci saranno anche Jeremy Allen White nel ruolo di Kerry Von Erich, Harris Dickinson che sarà David Von Erich, e Lily James in un ruolo di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli. Holt McCallany e Maura Tierney, infine, interpreteranno Fritz e Doris Von Erich.

The Iron Claw: Zac Efron, irriconoscibile nei panni del wrestler Kevin Von Erich, sembra He-Man (FOTO)

Kevin Vin Erich ha recentemente il look di Efron dichiarando: "Sarà un duro lavoro, penso. Ci sono molte informazioni e molto tempo da coprire, hanno molto lavoro da affrontare. Ma ho visto una foto del protagonista ed era grandioso. Non penso di essere mai stato così in forma. Penso faranno un lavoro grandioso. Ho parlato con il regista Sean Dukin, sembrava una persona davvero fantastica".