The Iron Claw, il cast ha dovuto imparare tutta la terminologia del wrestling

Il cast di The Iron Claw ha svelato di aver imparato tutta la terminologia legata al mondo del wrestling per recitare nel film.

Il wrestling è caratterizzato da un nutrito vocabolario specifico, assolutamente sconosciuto al cast di The Warrior - The Iron Claw, il nuovo film diretto da Sean Durkin che racconta la storia del wrestler Kevin Von Erich e della sua famiglia, famosa per il legame con il mondo del wrestling e per le tragiche e premature scomparse dei propri componenti.

Intervistati da Comicbook, Zac Efron, Jeremy Allen White e Stanley Simons hanno confessato di aver dovuto imparare tantissimi termini legati al wrestling:"La terminologia era affascinante" ha esordito Efron "Avevamo Chavo Guerrero come nostro allenatore per tutte le scene di wrestling quindi ha iniziato a parlare con quel gergo e ricordo ragazzi che vi guardavo e pensavo 'Di cosa sta parlando?'".

Jeremy Allen White e Stanley Simons hanno aggiunto:"E quanto comunicano fisicamente, un po' come se si scambiassero segnali in quel momento e cose del genere".

The Warrior - The Iron Claw racconta la storia della famiglia Von Erich, costituita da diverse generazioni di lottatori che ebbero un forte impatto sul mondo del wrestling dagli anni '60 in poi, contribuendo alla diffusione e alla conoscenza a livello globale di questa disciplina che mescola sport e spettacolo.

Nel cast del film Zac Efron interpreta Kevin Von Erich, al fianco di Jeremy Allen White (Kerry Von Erich), Harris Dickinson (David Von Erich), Stanley Simons (Mike Von Erich), Holt McCallany (Fritz Von Erich) e Lily James (Pam Adkisson).