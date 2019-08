The Irishman di Martin Scorsese sarà il film di chiusura del London Film Festival 2019. L'attesa pellicola targata Netflix sarà proiettata il 13 ottobre a Leicester Square alla presenza del regista e del cast.

The Irishman: una foto tratta dal film di Martin Scorsese

The Irishman è un adattamento del libro di Charles Brandt e intitolato I Heard You Paint Houses.

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti del film, in arrivo in autunno su Netflix,un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Martin Scorsese, commentando la notizia, ha dichiarato: "Sono onorato di poter avere l'anteprima internazionale di The Irishman al London Film Festival. Ci sono voluti anni per fare il film. E' un progetto di cui io e Robert De Niro abbiamo iniziato a parlare anni fa e volevamo farlo nel modo giusto. E' un film che tutti avremmo voluto fare a un certi punto delle nostre vite. Stiamo tutti felici di portare The Irishman a Londra".