The Infernal Machine: il trailer del thriller psicologico con Guy Pearce

Paramount ha diffuso il trailer del thriller psicologico The Infernal Machine, incentrato su uno scrittore solitario costretto a emergere dall'anonimato per colpa di un fan troppo ossessivo.

The Infernal Machine vede nel cast Guy Pearce, Alice Eve, Jeremy Davies e Alex Pettyfer. Scritto e diretto da Andrew Hunt, il film è basato sul racconto The Hilly Earth Society, scritto da Louis Kornfeld e prodotto da Jonathan Mitchell per The Truth Podcast.

Guy Pearce interpreta Bruce Cogburn (Pearce), autore solitario e controverso del famoso libro The Infernal Machine, che viene tirato fuori dal nascondiglio quando inizia a ricevere lettere su lettere da un fan ossessivo. Ciò che ne consegue è un pericoloso labirinto mentre Bruce cerca la persona dietro i messaggi criptici. Lo scrittore si troverà costretto a confrontarsi con il suo passato e alla fine verrà rivelata l'oscura verità dietro The Infernal Machine.