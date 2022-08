The Idol: un nuovo trailer della serie con Lily-Rose Depp e The Weeknd

HBO ha condiviso un nuovo trailer della serie The Idol, con protagonisti Lily-Rose Depp e Abel "The Weeknd" Tesfaye.

Nel video si introducono i membri del cast e si regala qualche dettaglio della trama, mostrando dei passaggi della vita della giovane protagonista.

Attualmente la tv via cavo HBO non ha ancora annunciato la data di uscita sugli schermi di The Idol e nel trailer si annuncia infatti solo che "arriverà presto".

Nel cast dello show ci sono Abel "The Weeknd" Tesfaye, Lily-Rose Depp, Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da'Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey e Hank Azaria.

La serie, secondo HBO, avrà al centro della trama "un guru di auto-aiuto, e leader di una setta moderna, che sviluppa un rapporto complicato con una famosa pop idol che sta compiendo la sua scalata verso il successo".

Sam Levinson, reduce del successo di Euphoria, è co-creatore e produttore esecutivo di The Idol.