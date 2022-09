The Idea of You: Nicholas Galitzine insieme a Anne Hathaway nel film Prime Video

Anne Hathaway sta per tornare in un nuovo film targato Amazon Prime Video, intitolato The Idea of You, e al suo fianco ci sarà il giovane Nicholaz Galitzine.

Locked Down: Anne Hathaway in un'immagine

Il giovane attore è stato scelto per interpretare l'oggetto del desiderio della protagonista, interpretata da Anne Hathawayin The Idea of You. L'attrice interpreta una madre divorziata che intreccia un'appassionata storia d'amore con una pop star che incontra dopo aver portato sua figlia a un festival musicale.

Nicholas Galitzine sarà proprio la pop star, un cantante di 24 anni chiamato August Moon che, nel libro che ha ispirato il film, sembra modellato su Harry Styles.

La trama di The Idea of You, ispirato appunto dal romanzo scritto da Robinee Lee, parla di Sophie che, dopo che il suo ex marito Dan (che l'ha lasciata per una donna più giovane) ha annullato il suo viaggio a Coachella con la figlia di 15 anni, decide di portarla lei stessa. È qui che Sophie incontra Hayes (Galizine) e la vita della quarantenne cambia radicalmente.

The Idea of ​​You sarà diretto da Michael Showalter, da una sceneggiatura di Jennifer Westfeldt, che sarà anche la produttrice esecutiva. Il film Amazon Original è prodotto dalla vincitrice dell'Oscar Cathy Shulman, insieme a Gabrielle Union e alla stessa Anne Hathaway.