The Hunt, Jason Blum: "Spero che il film venga distribuito!"

The Hunt non arriverà nei cinema, ma il produttore Jason Blum ha svelato che spera di distribuire il film nelle sale dopo la decisione di Universal presa dopo le recenti sparatorie avvenute negli Stati Uniti.

L'esperto di cinema horror, intervistato da Vulture, ha spiegato: "Se mi venisse offerta la scelta di realizzare di nuovo The Hunt, direi di sì. Abbiamo decisamente compiuto degli errori per quanto riguarda il marketing e durante il percorso".

Jason Blum ha quindi aggiunto: "Ho imparato molto da questa esperienza. Potrebbe cambiare il modo in cui posiziono i film e come mi confronto con chi si occupa della promozione dei miei film. Ma per quanto riguarda il realizzare i film? No".

Il produttore ha inoltre risposto in modo deciso: "Definitivamente c'è ancora una possibilità che venga distribuito il film. Spero accada".

La trama di The Hunt racconta la storia di dodici estranei che si svegliano in una radura. Non sanno dove sono o come ci sono arrivati. Non sanno di essere stati scelti per uno scopo ben preciso... La caccia. All'ombra di una oscura teoria del complotto ordita in Internet, un gruppo di globalisti elitari si riunisce per la prima volta in una remota casa padronale dove la caccia agli umani è uno sport. Ma il piano generale sta per deragliare perché uno dei cacciati, Crystal (Betty Gilpin), conosce il gioco dei Cacciatori meglio di loro. Gira il tavolo verso gli assassini smascherandoli uno per uno, mentre si fa strada verso la misteriosa donna (la due volte premio Oscar Hilary Swank) al centro di tutto.

Il film è diretto dal regista Craig Zobel e la sceneggiatura è firmata da Damon Lindelof.