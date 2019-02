The Haunting of Sharon Tate: nel trailer del film, Hilary Duff è la moglie di Polanski

The Haunting of Sharon Tate, di cui è stato condiviso il primo trailer, è il film con protagonista Hilary Duff nel ruolo dell'attrice, moglie di Roman Polanski, brutalmente uccisa nell'estate del 1969 dai seguaci di Charles Manson mentre era all'ottavo mese di gravidanza.

Il film è stato scritto e diretto da Daniel Farrands e racconterà gli ultimi giorni di vita della diva dal suo punto di vista, ispirandosi ad alcune dichiarazioni che aveva rilasciato un anno prima in cui sosteneva di essere tormentata da alcuni incubi in cui dei fantasmi perseguitavano la sua casa e prevedeva la propria morte per mano di una setta satanica.

Nel cast del progetto, che debutterà nei cinema e on demand il 5 aprile, ci sono anche Jonathan Bennett e Lydia Hearst.

Negli ultimi mesi Sharon Tate è stata interpretata anche dall'attrice Margot Robbie nell'attesissimo Once Upon a Time in Hollywood, il film diretto da Quentin Tarantino ambientato nel 1969 in cui si racconta la storia di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex star di una serie western, e della sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). Entrambi lottano per cercare di ottenere successo in un mondo di Hollywood che non riconoscono più. Rick ha inoltre una famosa vicina: Sharon Tate.