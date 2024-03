Frankie Muniz, la star di Malcolm svela perché non ha più parlato con l'ex Hilary Duff

Frankie Muniz non parla con la sua ex Hilary Duff da più di vent'anni. L'attore, famoso per il ruolo da protagonista nella sit-com Malcolm, ha raccontato di non rivolgere la parola alla protagonista di Lizzie McGuire dalla rottura della loro relazione, risalente al 2002, quando recitarono insieme in Agente Cody Banks.

"Non parlo con Hilary Duff da quando abbiamo girato quel film, nemmeno una parola" ha spiegato Muniz, che partecipò anche in un episodio di Lizzie McGuire e al tempo stava già frequentando l'attrice.

La scelta dell'attrice

All'epoca, Frankie Muniz poteva scegliere la ragazza per il suo film per contratto e in quel periodo frequentava Hilary Duff, che venne effettivamente scelta per partecipare ad Agente Cody Banks, suscitando lo stupore dell'interprete di Malcolm.

Frankie Muniz recitò da protagonista nei due film del franchise, Agente Cody Banks (2003) e Agente Cody Banks 2 - Destinazione Londra (2004), quest'ultimo senza la presenza di Duff nel cast.

Qualche anno fa, Muniz raccontò di essere stato vittima di episodi di commozione cerebrale e piccoli ictus nel corso della sua infanzia, e a causa di ciò ha sofferto di amnesia, dimenticando diversi avvenimenti della sua vita in quel periodo.