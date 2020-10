The Haunting of Bly Manor: la bambina protagonista è la doppiatrice di Peppa Pig

I fan di The Haunting of Bly Manor si sono scatenati sui social dopo aver scoperto che la bambina protagonista della serie tv è anche la doppiatrice di Peppa Pig.

Amelie Bea Smith, la bambina protagonista di The Haunting of Bly Manor, è anche la doppiatrice di Peppa Pig. La notizia ha sconvolto i fan della serie Netflix, come testimoniano i post condivisi negli ultimi giorni sui social.

Sono trascorsi pochi giorni dal rilascio su Netflix di The Haunting of Bly Manor, seconda stagione della serie tv iniziata nel 2018 con Hill House, eppure sono già tantissime persone che hanno condiviso sui social la propria incapacità di dormire sonni tranquilli dopo aver guardato l'opera diretta da Mike Flanagan. Ad aggiungere ancora più irrequietezza nell'animo degli spettatori è stata poi una notizia relativa alla giovane attrice che interpreta Flora, la bambina protagonista della serie tv.

The Haunting of Bly Manor: Amelie Bea Smith in un momento della serie Netflix

Amelie Bea Smith, questo il suo nome, è infatti la doppiatrice di Peppa Pig e se questo, da una parte, ha fatto sorridere i fan di The Haunting of Bly Manor, dall'altra ha fatto sì che tante persone considerassero la voce della bambina ancora più inquietante, in quanto ricollegabile alla star della loro infanzia. Sottolineiamo che Amelie ha assunto il ruolo di doppiatrice di Peppa Pig soltanto nel gennaio 2020, quando ha sostituito Harley Bird, che prestava la voce alla maialina dal 2007. Su Twitter, uno spettatore ha scritto scioccato: "Non ero preparato alla rivelazione che la ragazzina inquietante di The Haunting of Bly Manor fosse anche la voce di Peppa Pig". Un altro ha scritto: "Flora di The Haunting of Bly Manor è la doppiatrice di Peppa Pig ed ora non riesco a smettere di ascoltarla".

I fan della serie tv - di cui abbiamo parlato anche nella nostra spiegazione del finale di The Haunting of Bly Manor - hanno anche condiviso le proprie paure emerse dopo la visione di alcune scene agghiaccianti che hanno spinto alcuni a dire che avrebbero coperto gli specchi nelle loro case. Uno spettatore ha twittato una foto dello specchio della sua camera da letto che è stato girato verso il muro, scrivendo: "Questo è il risultato di me che ho cercato di guardare The Haunting of Bly Manor alle 2 di notte". Un altro ha scritto su Twitter: "Sto purificando spiritualmente lo specchio alle 4 del mattino? Sì. È a causa dei fantasmi di Bly Manor? Assolutamente".

Di seguito, la sinossi di The Haunting of Bly Manor: Una governante è assunta dal ricco zio di due orfanelli affinché possa prendersi cura di loro. L'uomo non vuole avere nulla a che fare con i nipoti, di cui ha ottenuto la custodia, così la governante viene spedita al Bly Manor, una villa di campagna situata nell'Essex, dove dovrà fare da balia ai piccoli Flora e Miles. La donna tuttavia inizia a vedere un uomo e una donna misteriosi aggirarsi intorno alla casa, ma nessun altro si accorge della loro presenza.