The Harder They Fall: il trailer del western con Idris Elba e Regina King

Il fim western The Harder They Fall arriverà su Netflix il 3 novembre e online sono stati condivisi il trailer e il poster del progetto.

The Harder They Fall è il film western in arrivo su Netflix dal 3 novembre e il trailer regala nuove sequenze in anteprima tratte dall'atteso progetto con star anche Idris Elba e Regina King.

Nel video si assiste a quello che accade quando Rufus Buck, aiutato dalla sua gang, riesce a fuggire dopo essere arrestato, scatenando la voglia di vendetta di Nat Love che vuole vendicarsi di lui. Nel filmato spazio a spettacolari scene d'azione, umorismo e un approccio originale al genere.

Il film The Harder They Fall racconta quello che accade quando il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per uscire di prigione, riunisce la gang per rintracciarlo e vendicarsi. Ad affiancarlo in questo western di nuova generazione ci sono l'ex fiamma Stagecoach Mary (Zazie Beetz), il suo braccio destro e il suo braccio sinistro, rispettivamente l'irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi) e il grilletto facile Jim Beckwourth (R.J. Cyler), oltre a un sorprendente avversario trasformato in alleato. Anche Rufus Buck ha compagni temibili, tra cui Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), e tutti hanno un tratto comune: quello di non saper perdere.

Diretto da Jeymes Samuel, su sceneggiatura scritta a quattro mani dal regista e da Boaz Yakin, il film vanta una colonna sonora irresistibile e un cast stellare, in cui brillano Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, Lakeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, R.J. Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole, Regina King e Idris Elba.

The Harder They Fall: il poster del film

The Harder They Fall vede come produttori il regista Jeymes Samuel, il produttore musicale e rapper (e marito di Beyoncé) Jay-Z, James Lassiter e Lawrence Bender. Quest'ultimo, oltre ad aver ottenuto tre volte una nomination agli Oscar, è famoso per le sue collaborazioni con Quentin Tarantino per Le Iene, Pulp Fiction, Kill Bill: Volume 1 & 2 e Bastardi senza gloria.