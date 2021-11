Chadwick Boseman: in The Harder They Fall un treno in suo onore

Nel film The Harder They Fall, distribuito su Netflix, c'è un omaggio alla memoria di Chadwick Boseman, il cui nome è stato dato a un treno.

Il film The Harder They Fall è arrivato su Netflix e contiene, a sorpresa, un omaggio a Chadwick Boseman, il cui nome è stato dato a un treno.

Su Twitter è infatti stato svelato il dettaglio che potrebbe essere passato inosservato durante la visione condividendo una foto che mostra il dettaglio.

Il western The Harder They Fall ha un cast stellare composto da Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Damon Wayans Jr., e Deon Cole.

In una scena del film, come rivela uno scatto condiviso dall'account Strong Black Lead, appare poi un treno con la scritta su un fianco C.A. Boseman, in onore della star di Black Panther.

Il film racconta quello che accade quando il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per uscire di prigione. Ad affiancarlo in questo western di nuova generazione ci sono l'ex fiamma Stagecoach Mary (Zazie Beetz), il suo braccio destro e il suo braccio sinistro, rispettivamente l'irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi) e il grilletto facile Jim Beckwourth (R.J. Cyler), oltre a un sorprendente avversario trasformato in alleato. Anche Rufus Buck ha compagni temibili, tra cui Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), e tutti hanno un tratto comune: quello di non saper perdere.

Diretto da Jeymes Samuel, su sceneggiatura scritta a quattro mani dal regista e da Boaz Yakin, il film vanta una colonna sonora irresistibile e un cast stellare, in cui brillano Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, Lakeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, R.J. Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole, Regina King e Idris Elba.