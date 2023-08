The Harder They Fall: il sequel del western prodotto per Netflix è in fase di sviluppo

Il western The Harder They Fall sembra avrà un sequel: il regista ha parlato dello sviluppo del progetto, di cui non è stato svelato il cast.

Il western The Harder They Fall sembra avrà un sequel, come rivelato dal regista Jeymes Samuel rispondendo a un tweet sui social. Il progetto aveva nel suo cast anche Jonathan Majors, attualmente ancora alle prese con i problemi legali causati da una presunta aggressione avvenuta alcuni mesi fa.

Le dichiarazioni del regista

Il regista, che sui social media ha il nickname The Bullits, ha ora commentato un post confermando che è in fase di sviluppo il secondo capitolo di The Harder They Fall.

Jeymes Samuel ha inoltre invitato i suoi fan a mantenere la calma, considerando che il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Nel primo film Jonathan Majors aveva il ruolo di Nat Love, una figura centrale nella storia, e per ora non è chiaro come le accuse di violenza domestica, molestie e aggressione potrebbero avere un ruolo nel suo potenziale ritorno sul set. Il processo all'attore, che si è più volte proclamato innocente, prenderà il via il 6 settembre.

The Harder They Fall, la recensione: lo scontro tra Idris Elba e Jonathan Majors nel Far West del black power

I dettagli del western

Il film The Harder They Fall racconta quello che accade quando il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per uscire di prigione. Ad affiancarlo in questo western di nuova generazione ci sono l'ex fiamma Stagecoach Mary (Zazie Beetz), il suo braccio destro e il suo braccio sinistro, rispettivamente l'irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi) e il grilletto facile Jim Beckwourth (R.J. Cyler), oltre a un sorprendente avversario trasformato in alleato. Anche Rufus Buck ha compagni temibili, tra cui Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), e tutti hanno un tratto comune: quello di non saper perdere.

Diretto da Jeymes Samuel, su sceneggiatura scritta a quattro mani dal regista e da Boaz Yakin, il western è disponibile su Netflix.