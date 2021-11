The Harder They Fall, parla la costumista del film con Idris Elba: "Non sono personaggi fatti con lo stampino"

La costumista Antoinette Messam spiega come i personaggi storici hanno influenzato i look di Regina King, Idris Elba e Lakeith Stanfield nel western The Harder They Fall, da oggi su Netflix.

Mentre cercava gli abiti per il western Netflix The Harder They Fall, la costumista Antoinette Messam ha ricevuto una lezione di storia. Gli eventi mostrati nel film sono fittizi, ma attingono alla mitologia dei veri cowboy neri dell'ovest, tra cui Nat Love, Bill Pickett, Rufus Buck e personaggi come Stagecoach Mary, che consegnava la posta attraverso gli Stati Uniti proteggendola dai banditi con un fucile da caccia. Pare che all'epoca un cowboy su quattro fosse nero, ma questa realtà è stata cancellata dalla storia.

The Harder they Fall: Regina King, LaKeith Stanfield e Idris Elba in una scena

"Ho dovuto comprare questo libro, The Black West", ha spiegato Messam. "Conteneva immagini di questi personaggi. Avevano tutti il ​​loro stile personale. Quindi, quando si è trattato del mio cast, ho capito che era davvero, davvero importante differenziare tutti in modo che non fossero cowboy stereotipati, fatti con lo stampino".

Qui trovate la nostra recensione di The Harder They Fall, Western stilizzato diretto dal regista Jeymes Samuel e prodotto da Jay-Z. Nel cast Regina King, Zazie Beetz, Idris Elba, Lakeith Stanfield, Delroy Lindo e Jonathan Majors. I loro costumi mostrano le capacità di ricerca di Antoinette Messam. Nat Love, interpretato da Jonathan Majors, indossa jeans. Messam spiega che la fonte d'ispirazione originaria è stata il colore indaco. "Ma quando ho iniziato a fare le mie ricerche, sona rimasta scioccato nello scoprire che il denim come lo mostro esisteva molto prima della mia linea temporale, dal 1850. Ho capito che stavo facendo le cose nel modo giusto".

Stagecoach Mary, interpretata da Zazie Beetz, viene reimmaginata come membro di una gang che possiede un saloon. Indossa un abito corsetto che è multitasking. "Quando la vediamo per la prima volta, è importante mostrarla negli abiti che usa nel saloon. Poi, quando la rivediamo, è vestita per affrontare un lungo viaggio a cavallo nelle pianura. Il suo vestito è diviso, così è in grado di cavalcare senza stare seduta sul fianco, pratica comune all'epoca".

Dettagli come questo sono cruciali per Messam. La maggior parte degli spettatori noterà la camicetta con volant di Regina King, il fazzoletto da collo di LaKeith Stanfield o la giacca di velluto rosso di Idris Elba, ma a uno sguardo più attento si colgono le diverse influenze culturali che persone come Love e Buck avrebbero assorbito. "Era importante per me utilizzare riferimenti da tutto il mondo. Riferimenti spagnoli, riferimenti messicani, riferimenti indigeni. Mary indossa molto argento e turchese, influenza dei vaqueros, i cowboy messicani".

Mentre gli spettatori moderni potrebbero presumere che l'abbigliamento in The Harder They Fall sia conforme alle norme di genere, Messam afferma che l'era era più varia nella realtà, specialmente nel selvaggio west. Questo è evidente nei suoi costumi: "È difficile vederne alcuni nel saloon, ma accanto alle seduttive signore della notte c'erano donne con cappelli e pantaloni".