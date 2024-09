The Handmaid's Tale: iniziate le riprese della sesta e ultima stagione, ecco quando potremo vederla

La produzione della stagione finale di The Handmaid's Tale è finalmente iniziata. Venerdì Hulu ha condiviso un'immagine della protagonista della serie Elisabeth Moss con in mano il ciack del giorno di inizio delle riprese della sesta e ultima stagione dello show.

Le telecamere hanno iniziato a girare il 3 settembre e Moss sta dirigendo il primo episodio (in precedenza aveva diretto sei episodi nelle stagioni quattro e cinque).

Il canale di streaming di proprietà della Disney ha anche dichiarato che la sesta stagione sarà trasmessa nella primavera del 2025, il che significa un intervallo di circa due anni e mezzo tra il finale della quinta stagione, che ha debuttato il 9 novembre 2022, e l'apertura della stagione finale.

La produzione di The Handmaid's Tale avrebbe dovuto riprendere nell'autunno del 2023, ma è stata posticipata a causa delle trattative degli sceneggiatori e degli attori in sciopero per ottenere contratti migliori con le società di media. Successivamente i vari impegni del cast della serie hanno ulteriormente fatto slittare la data di inizio produzione a questa settimana.

The Handmaid's Tale: la foto del "matrimonio a tema" scatena i commenti online

Cosa aspettarsi dalla prossima stagione

La quinta stagione si è conclusa con un cliffhanger: June (Moss) e altri rifugiati della repressiva nazione di Gilead fuggono da Toronto nella speranza di trovare un passaggio sicuro fuori dal Canada e alle Hawaii.

The Handmaid's Tale: una foto dell'evento organizzato per gli Emmy

L'ideatore della serie Bruce Miller ha dichiarato a The Hollywood Reporter che gli spettatori non devono temere troppo per la sicurezza di June. "Lo show esiste perché June è sopravvissuta", ha detto Miller. "Deve sopravvivere perché senza di lei non ci sarebbe uno show".

Miller rimarrà produttore esecutivo della stagione finale, ma si è dimesso dalla direzione dello show nel 2023 per concentrarsi sulla serie successiva di Hulu, The Testaments, che come The Handmaid's Tale è basata su un romanzo di Margaret Atwood. Gli sceneggiatori e produttori esecutivi Eric Tuchman e Yahlin Chang dirigono la stagione finale.

La stagione finale è interpretata anche da Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine e Josh Charles.