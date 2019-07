The Handmaid's Tale: Hulu rinnova la serie per una quarta stagione

La serie The Handmaid's Tale ha ottenuto da parte di Hulu il rinnovo per una quarta stagione.

The Handmaid's Tale tornerà con una quarta stagione: Hulu ne ha infatti annunciato il rinnovo.

Lo show, ambientato in un mondo distopico, è stato creato da Bruce Miller e ha come protagonista l'attrice Elisabeth Moss.

La terza stagione di The Handmaid's Tale - di cui potete leggere la nostra recensione - è attualmente in onda negli Stati Uniti su Hulu e in Italia grazie a TIMVision.

Nelle puntate si sta assistendo agli sforzi di June di ribellarsi al mondo di Gilead, cercando di dare vita a una Ribellione in grado di assicurare un futuro migliore ai propri figli e la speranza di spezzare la catena di violenza e di imposizioni sociali con cui devono fare i conti le donne.

L'annuncio del rinnovo è stato compiuto quando mancano tre episodi alla conclusione dell'attuale ciclo di puntate.

The Handmaid's Tale è ispirato al romanzo di Margaret Atwood Il racconto dell'ancella. La serie, disponibile in Italia grazie a TIMVision, vede nel cast, oltre a Elisabeth Moss, anche Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O.T. Fagbenle e Amanda Brugel.