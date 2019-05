The Handmaid's Tale 3: il trailer mostra June guidare la Resistenza

The Handmaid's Tale 3 arriverà su Hulu il 5 giugno e il nuovo trailer è dedicato alla Ribellione che sarà attiva a Gilead.

La serie con protagonista l'attrice Elisabeth Moss è ispirato al romanzo scritto da Margaret Atwood e la storia riprenderà da dove si era interrotta, con la decisione di June di non fuggire in Canada.

Il trailer della terza stagione di The Handmaid's Tale mostra la protagonista che spiega come si venga punite per eresia perché non si vuole ammettere che esista la Resistenza o le persone riescano a fuggire. Il personaggio principale va poi alla ricerca di alleati tra le persone dotate di potere, tra cui forse anche Serena, e sembra ancora avere un rapporto con Nick. Emily, nel frattempo, è in salvo e June sembra avrà la possibilità di riavvicinarsi alla figlia da cui era stata divisa. L'eroina assumerà quindi un ruolo da assoluta leader nel tentativo di smantellare la terrificante società con cui deve confrontarsi.

Ecco il trailer:

The Handmaid's Tale 2: fuga da Gilead

The Handmaid's Tale è ispirato al romanzo di Margaret Atwood Il racconto dell'ancella. La serie, disponibile in Italia grazie a TIMVision, vede nel cast, oltre a Elisabeth Moss, anche Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O.T. Fagbenle e Amanda Brugel.