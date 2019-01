The Handmaid's Tale 3: Elizabeth Reaser e Christopher Meloni nel cast

The Handmaid's Tale ritornerà prossimamente sugli schermi televisivi con gli episodi della terza stagione e tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno anche Christopher Meloni ed Elizabeth Reaser.

I due attori hanno ottenuto nel progetto prodotto da Hulu i ruoli del Comandante Winslow, descritto come potente e magnetico che accompagna i Waterford in occasione di un importante viaggio, e di sua moglie che diventa un'amica e fonte di ispirazione per Serena Joy.

Negli episodi inediti si darà spazio alla resistenza di June al regime distopico di Gilead e alla sua lotta e alla sua lotta per superare la disuguaglianza. Sullo schermo si assisterà quindi a reunion, tradimenti e a un percorso che obbligherà tutti i personaggi a prendere una posizione.

Fanno parte del cast dello show, tratto dal romanzo scritto da Margaret Atwood e disponibile in Italia grazie a TIMVision, Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O.T. Fagbenle e Amanda Brugel.