The Grudge, il primo trailer del film horror in uscita nel 2020

The Grudge, ecco il primo trailer del film horror in uscita nelle sale nel 2020, interpretato da John Cho e Andrea Riseborough

The Grudge: ecco il primo trailer del nuovo film in uscita nel 2020, originato dal franchise horror giapponese iniziato da Takashi Shimizu, che ne ha poi diretto anche l'adattamento americano con Sarah Michelle Gellar. Il nuovo film pronto a tornare al cinema nel 2020 con un nuovo capitolo, di cui possiamo già vedere le prime immagini.

Protagonista della vicenda questa volta è la detective interpretata da Andrea Riseborough, Muldoon, che come riporta IndieWire e come vediamo anche nel trailer di The Grudge, viene informata dal personaggio di John Cho, l'agente immobiliare Peter Spencer, riguardo a delle inquietanti presenze in un edificio da poco messo in vendita.

"Quando qualcuno muore in preda alla rabbia, nasce una maledizione. Una volta entrato, non ti lascerà più andare via" recita l'avvertenza presente nel trailer.

The Grudge, ovvero il Rancore, diretto da Nicolas Pesce non è un reboot, ma una sorta di sequel, di continuazione della celebre saga horror. Il film è stato prodotto da Sam Raimi, e da quel che ci viene mostrato nel primo video promozionale, sembra proprio che saprà fare accapponare la pelle.

Film horror in uscita: i più attesi del 2020

"Molto di questo film riguarda il fatto che una cosa del genere potrebbe succedere ovunque e dovunque. Potrebbe espandersi come un incendio. Avere certi punti di riferimento era davvero importante per noi. Ovviamente, essendo un franchise, non volevamo snaturarlo. Sono presenti alcuni elementi che possono divertire i fan, e altre cose che potranno vedere in un contesto diverso, e in una nuova versione più moderna" avrebbe dichiarato il regista della pellicola, Nicolas Pesce.

The Grudge uscirà nelle sale americane il 3 gennaio 2020.