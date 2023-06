The Great Wall stasera su Italia 1: cast e trama del film con Matt Damon e Pedro Pascal

Stasera 7 giugno su Italia 1 va in onda The Great Wall: trama, cast e recensione del film con Matt Damon e Pedro Pascal.

Questa sera 7 giugno su Italia 1, in prima serata, andrà in onda The Great Wall. Il film, prodotto dagli Stati Uniti e dalla Cina, è diretto da Zhang Yimou, la sceneggiatura è stata scritta da Carlo Bernard e Tony Gilroy. La colonna sonora è curata da Ramin Djawadi. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Great Wall: Trama

William Garin, un mercenario che dopo aver combattuto in numerose battaglie in cui si è distinto per le sue abilità di arciere, è fatto prigioniero da un misterioso esercito composto da eccellenti guerrieri, conosciuto come l'Ordine Senza Nome. Accampati in un'enorme fortezza, i guerrieri stanno combattendo per proteggere l'umanità da forze soprannaturali su una delle più incredibili strutture difensive mai costruite: la Grande Muraglia. Nel viaggio, Garin è accompagnato da Pero Tovar, un duro e ironico spagnolo divenuto fratello d'armi di William e da Ballard, un misterioso prigioniero chiuso nella fortezza che progetta la fuga

The Great Wall: Curiosità

The Great Wall, in Italia è stato distribuito a partire dal 23 febbraio 2017. La pellicola ha incassato 331,9 milioni di dollari in tutto il mondo

The Great Wall: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di The Great Wall.

The Great Wall: Interpreti e personaggi