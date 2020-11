The Great Wall: le location del film e la Grande Muraglia "digitale"

The Great Wall, film diretto da Zhang Yimou, è stato girato in Cina e in Nuova Zelanda ad eccezione della Grande Muraglia che è stata aggiunta in seguito.

Le riprese di The Great Wall sono iniziate il 30 marzo 2015 a Qingdao, la maggior parte della pellicola è stata girata in Cina e in Nuova Zelanda. Le montagne colorate presenti nel film sono assolutamente reali, possono essere viste a Zhangye nella regione nord-occidentale della Cina.

The Great Wall: un primo piano di Matt Damon

È il film più costoso mai girato interamente in Cina e si tratta del primo film in lingua inglese del regista cinese Zhang Yimou. Durante la produzione furono costruite tre muraglie visto che i cineasti non avevano ottenuto il permesso per riprendere la Grande Muraglia; per questo motivo la muraglia e altre location sono state aggiunte digitalmente in post produzione.

The Great Wall: una scena del film

La pellicola ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica che ha detto che "sacrifica una grande storia per una storia d'azione". Sebbene abbia incassato 335 milioni di dollari in tutto il mondo, il film è comunque considerato un totale fallimento al botteghino a causa dei suoi alti costi di produzione e marketing, con perdite pari a 75 milioni di dollari.

Su Rotten Tomatoes The Great Wall ha un punteggio di approvazione del 36%, il consenso critico del sito web recita: "Per un film di Yimou Zhang con Matt Damon e Willem Dafoe che combattono contro antichi mostri, La Grande Muraglia non è né così eccitante né divertente come si potrebbe sperare."