The Great 2: Elle Fanning e Nicholas Hoult nel trailer e poster italiano

STARZPLAY, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha rilasciato oggi il poster e il trailer ufficiale dell'attesissima seconda stagione della serie nominata ai BAFTA & EMMY The Great. Come precedentemente annunciato, la nuova stagione sarà presentata in anteprima domenica 5 dicembre nel Regno Unito e domenica 19 dicembre in Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, America Latina e Brasile.

Nella nuova stagione di The Great, Caterina conquista il trono russo, ma capirà presto che detronizzare suo marito era solo l'inizio. Ora deve ora affrontare la sfida della "liberazione" di un paese che non vuole essere liberato. Dovrà combattere contro la corte, i suoi fedeli e persino sua madre (interpretata dalla guest star Gillian Anderson) nel tentativo di portare l'Illuminismo in Russia. Nel frattempo si trova a combattere anche contro il suo cuore con Pietro che passa dall'essere l'odiato marito ad essere un prigioniero, un alleato o forse un amante... Caterina imparerà sulla propria pelle che per cambiare un Paese devi lasciare che esso ti cambi, che c'è una linea sottile tra idealismo e delusione, e che diventare "la grande" richiede più di quanto avrebbe potuto immaginare.

Nella seconda stagione di questa acclamata serie scritta e prodotta da Tony McNamara, con protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult, troviamo anche la vincitrice dell'Emmy Award Gillian Anderson come guest star in due episodi.

Compongono il cast di The Great S2 Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

The Great è una serie creata, scritta e prodotta da Tony McNamara e prodotta da Marian Macgowan, Mark Winemaker, Elle Fanning, Nicholas Hoult, Brittany Kahan Ward di Echo Lake, Doug Mankoff e Andrew Spaulding, Josh Kesselman e Ron West di Thruline e Matt Shakman. Il progetto è prodotto da Civic Center Media in associazione con MRC Television. La serie è distribuita a livello internazionale da ViacomCBS Global Distribution Group.