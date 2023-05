Mediaset Infinity, maggio 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv

A maggio 2023 l'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce di grandi titoli e tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

A maggio 2023, su Mediaset Infinity arrivano grandi novità che andranno ad arricchire la già numerosa offerta di contenuti. Oltre ai numerosi titoli delle reti Mediaset, la proposta di nuovi contenuti di qualità si amplia sui channels dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità: Midnight Factory, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, History Play e Juventus TV. Inoltre, il canale Infinity+ offre migliaia di contenuti del miglior cinema e delle più amate serie TV (anche in 4K), oltre al grande calcio della UEFA Champions League.

Dal 12 maggio, inoltre, il channel MGM diventa MGM+: oltre al ricco catalogo di film e serie TV di MGM, MGM+ è ora la casa di alcune delle serie più popolari di Lionsgate e STARZ nei principali paesi europei. A maggio, sul channel MGM+ saranno disponibili in esclusiva le nuove stagioni delle amatissime serie Power Book II: Ghost e The Great.

POWER BOOK II: GHOST 3

Power Book II: Ghost - Justin Marcel McManus nella serie

La terza stagione del successo mondiale Power Book II: Ghost, dal team creativo che ha creato il franchise di Power, arriverà con tutti gli episodi in esclusiva su MGM+ il 12 maggio. La serie di successo incentrata sul boss della droga Tariq St Patrick, interpretato da Michael Rainey Jr., ha continuato a riscuotere successo negli Stati Uniti ed è già stata rinnovata per una quarta stagione.

THE GREAT 3

La terza stagione della trasgressiva commedia storica vede Pietro e Caterina (La Grande), interpretati da Nicholas Hoult ed Elle Fanning, cercare di far funzionare ancora una volta il loro matrimonio, nonostante i tentativi di omicidio, i complotti e il caos generale, in questo ironico racconto sulla donna che ha regnato più a lungo nella storia russa. Nuovi episodi ogni settimana.

NEW AMSTERDAM

In attesa della quinta stagione, Max Goodwin torna su Mediaset Infinity! Dalla perdita di sua moglie, fino alla rinascita con Helen, senza dimenticare le battaglie per salvare l'ospedale e tutti i suoi pazienti. Abbiamo vissuto tante emozioni in compagnia dei medici del New Amsterdam e ora siamo pronti a riviverle dall'inizio: tutti gli episodi delle prime quattro stagioni sono disponibili gratis e in esclusiva solo su Mediaset Infinity.

AMICI DI MARIA DE FILIPPI

Continuano le avventure per gli allievi della scuola più famosa d'Italia e la gara si fa sempre più difficile. La Finale si avvicina e solo uno sarà il vincitore: chi riuscirà a coronare il proprio sogno?

LUCE DEI TUOI OCCHI 2

Nuove puntate per la serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti ha finalmente ritrovato Alice, ma un omicidio e un misterioso passato la costringeranno ad indagare alla ricerca della verità. Intanto anche il suo rapporto con Enrico è messo a dura prova dalla presenza di un'altra donna. Tutte le puntate sono disponibili gratis su Mediaset Infinity.

IL PATRIARCA

Nemo Bandera continua a voler cercare il suo erede tra nuovi scandali, prove nascoste e boss senza scrupoli. Chi tra i figli Nina, Carlo e Lara prenderà il suo posto? Gli episodi della fiction con Claudio Amendola ti aspettano su Mediaset Infinity!

SETTE GIORNI

Elena Tambini, in diretta su Rete 4 e Mediaset Infinity, ci racconta le notizie più importanti della settimana, tra politica, attualità internazionale, economia e inchieste scottanti.

CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023

Da martedì 9 maggio, in diretta su Canale 5 e su Mediaset Infinity, Milan, Inter, Real Madrid e Manchester City si sfidano nelle semifinali di UEFA Champions League per conquistare la finalissima allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. A seguire l'appuntamento con Champions League Live, con tutti gli highlights, i gol e i commenti dei match, la cui conduzione è affidata ad Alberto Brandi.

COPPA ITALIA 2022/2023

Mercoledì 24 maggio, in esclusiva su Canale 5 e su Mediaset Infinity, Inter e Fiorentina si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma nella Finale di Coppa Italia.

A seguire, l'appuntamento con Coppa Italia Live, con gli highlights, le interviste esclusive e la cerimonia di premiazione insieme a Monica Bertini e ai suoi ospiti.

ME CONTRO TE IL FILM - MISSIONE GIUNGLA

Dopo le avventure nell'Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo riposarsi, ma una nuova minaccia incombe sulla Terra. Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l'aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l'acqua viola; ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato. Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì che insieme all'aiutante di Pongo e accompagnati dalla guida Serenino e da Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi, dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Ma devono stare attenti, perché tra loro si nasconde un nemico inaspettato!