Coronavirus: le serie medical The Good Doctor e The Resident donano mascherine e altri materiali agli ospedali

Le serie medical The Good Doctor e The Resident, per aiutare a battere il Coronavirus, donano mascherine e e altri materiali agli ospedali.

Per combattere la pandemia causata dal Coronavirus, i dottori (veri e del mondo della finzione) hanno unito le forze: i medical drama The Good Doctor e The Resident hanno infatti donato mascherine e materiale medico che erano a loro disposizione agli ospedali che più ne hanno necessità.

Non solo eroi sullo schermo: le serie tv targate Fox e ABC, ovvero The Resident e The Good Doctor, sono infatti state protagoniste di un nobile atto di generosità.

La dottoressa Karen Law del Grady Memorial Hospital di Atlanta, la città dove è ambientato lo show con Matt Czuchry e Emily VanCamp, ha scritto su Instagram: "All'intero team di The Resident, grazie per questa donazione davvero generosa di #PPE, maschere, guanti, camici e tutto ciò di cui i nostri medici, infermieri e operatori sanitari hanno bisogno per poter lavorare e assicurare il benestare della nostra comunità durante la pandemia #COVID19".

Il post prosegue: "Ieri, ho avuto una discussione molto seria con loro su come fosse difficile, vista la scarsità di risorse a disposizione, che un carico di mascherine potesse arrivare. Eppure, un carico di mascherine è magicamente arrivando, sotto forma di un gesto davvero generoso. Questo tipo di supporto per la comunità significa così tanto per coloro che ogni giorno sono in prima linea e fanno grandi sacrifici per garantire la sua sicurezza. Grazie @theresidentonfox e @foxtv per averci aiutato. Avevamo bisogno di buone notizie come queste".

E, come riporta The Wrap, un portavoce di ABC ha dichiarato che la stessa cosa accadrà per un ospedale di Vancouver, Canada, da parte del team di The Good Doctor, lo show con protagonista Freddie Highmore.