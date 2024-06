The Good Half: Nick Jonas è alle prese con un lutto nel trailer del film

Nick Jonas è il protagonista del film The Good Half, in arrivo nelle sale americane dal 23 luglio, di cui è stato condiviso il nuovo trailer.

Il video promozionale del film diretto da Robert Schwartzman introduce i personaggi al centro della trama e svela i primi elementi della trama, anticipando che il protagonista sarà costretto a tornare a casa per il funerale della madre.

Cosa racconterà The Good Half

La sceneggiatura del film è firmata da Brett Ryland e il cast è composto da Nick Jonas, Brittany Snow, Alexandra Shipp, Matt Walsh, David Arquette ed Elisabeth Shue.

Nel progetto diretto da Robert Schwartzman si segue quello che accade a Renn Wheeland quando torna a Cleveland per il funerale dell'amata madre. Una volta arrivato in città, il protagonista stringe nuovi legami e cerca di riallacciarne altri, prima di affrontare i suoi problemi e cercare di fare i conti con il suo lutto.

Snow, come svelato anche dal trailer, avrà il ruolo della sorella del protagonista, mentre Shipp sarà una giovane che il personaggio interpretato da Jonas incontra sull'aereo che lo porta a casa. I due personaggi saranno essenziali per aiutare Renn durante i preparativi per il funerale, tra incontri surreali con i preti e riflessioni sul passato, e a trovare un modo per superare l'enorme dolore provato dall'addio alla madre.

I Jonas Brothers alla conquista del set

Nick Jonas, prossimamente, oltre a The Good Half sarà protagonista sugli schermi grazie alla prossima commedia musicale diretta da John Carney, film intitolato Power Ballad, accanto a Paul Rudd e Jack Reynor, le cui riprese sono in corso in Irlanda. Tra i film in cui ha recitato in arrivo nei prossimi mesi c'è anche You're Cordially Invited, una commedia prodotta per Netflix con star Will Ferrell e Reese Witherspoon.