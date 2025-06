Shout It Out Loud: Nick Jonas sarà uno dei Kiss nel biopic sulla band rock

S'intitolerà Shout It Out Loud il nuovo biopic che racconterà l'ascesa del celebre gruppo rock Kiss, dagli anni '70 in poi. Famosi per le loro esibizioni esagerate e per il trucco bianco e nero, i Kiss sono tra le band più iconiche nella storia della musica.

Il film sarà diretto da McG e ora è stato confermato che Nick Jonas interpreterà uno dei membri storici della band nel lungometraggio che arriverà nelle sale.

Nick Jonas sarà uno dei Kiss

I componenti dei Kiss sono Paul Stanley/Starchild (frontman e chitarra ritmica), Gene Simmons/Demon (basso e voce), Ace Frehley/Spaceman (batteria e voce) e Peter Criss/Catman (chitarra solista e voce).

Nick Jonas in Camp Rock 2

Scritto da Darren Lenke, Shout It Out Loud vedrà Jonas interpretare Paul Stanley, leader del gruppo. Per l'occasione, Nick Jonas canterà in prima persona e si sottoporrà ad un intenso training vocale per poter replicare la voce di Stanley. Prosegue la ricerca dell'attore che interpreterà Gene Simmons.

La scelta di Nick Jonas nel biopic Shout It Out Loud

La decisione di ingaggiare Nick Jonas per il film biografico sui Kiss potrebbe essere nata dall'estrema versatilità del performer, che lavora da cantante professionista sin da bambino.

Inoltre, Nick Jonas è uno dei componenti della famosa band Jonas Brothers, insieme ai fratelli Joe e Kevin. Sui palcoscenici sin da bambino, Nick Jonas recitò da piccolo anche in diversi musical di Broadway.

Nick Jonas al Festival di Berlino 2016

Al di fuori della sua carriera musicale con i Jonas Brothers, Nick Jonas ha dimostrato di avere ottime capacità anche come attore recitando nella serie horror-comedy di Ryan Murphy Scream Queens, e interpretando Jefferson 'Seaplane' McDonough nel franchise adventure Jumanji, in Benvenuti nella giungla e in The Next Level.