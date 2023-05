Priyanka Chopra: "Quando ho vinto Miss Mondo, mio marito Nick Jonas aveva 7 anni"

Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno esattamente 10 anni di differenza, ma la questione non sembrerebbe preoccupare molto la modella e attrice di origini indiane. In una recente intervista ai microfoni del talk show di Jennifer Hudson Priyanka ha raccontato dell'episodio in cui aveva appena vinto Miss Mondo e Nick Jonas aveva soltanto 7 anni.

"Quando mia suocera mi ha raccontato questa storia non sapevo come prenderla. Avevo da poco compiuto 18 anni quando vinsi Miss Mondo ed ero ancora una ragazzina, non avevo idea di cosa stessi facendo e di cosa tutto questo comportasse per me. Mia suocera ricordava di avermi visto quando avevo vinto. Io ero a Londra, era il 2000, pensai che non era possibile".

"Mi disse di ricordarlo chiaramente perchè era il mese di novembre e Nick era a uno spettacolo a Broadway a soli 7 anni. A quanto pare Nick aveva guardato con lei il concorso di Miss Mondo e mi aveva visto vincere. Assolutamente impensabile, è successo 22 anni fa o giù di lì. Lui aveva 7 anni, io 17. Penso che le persone siano destinate a stare l'una con l'altra per qualsiasi durata della vita" ha infine aggiunto l'attrice.

Priyanka Chopra ha di recente recitato in Citadel, serie ad alto budget realizzata per Prime Video. Al suo fianco Richard Madden, star de Il Trono di Spade.

Di cosa parla Citadel

"Richard Madden e Priyanka Chopra sono due spie d'elite che lavorano per Citadel, un'organizzazione spionistica che non risponde agli ordini di nessuna nazione" recita la sinossi fornita dal sito "Gli eventi della serie sono ambientati a seguito della caduta dell'organizzazione, quando i due agenti cercheranno di mettere insieme i pezzi di quanto accaduto. Ma c'è qualche piccolo inconveniente, come ad esempio... Il fatto che la loro memoria è stata cancellata".