The Good Fight: gli showrunner hanno spiegato il finale, parlando anche di possibili spin-off

Il finale di The Good Fight ha fatto molto riflettere e gli autori hanno ammesso di aver aperto la strada anche a nuove possibilità per il futuro.

In una recente intervista con Deadline, Robert e Michelle King, showrunner di The Good Fight, hanno parlato del finale della serie, rivelando qualche dettaglio in più in merito ai possibili spin-off in programma.

The Good Fight 6: una scena della serie

Parlando del personaggio di Joy in The Good Fight, Michelle ha rivelato che: "La storia di Jay è un esempio della parte più ambiziosa dello spettacolo, con un pensiero verso l'esistenza di questo gruppo così competente che sta trovando giustizia dietro le quinte". Robert ha continuato sull'argomento: "Abbiamo fatto qualcosa nella terza stagione riguardo al Book Group, un gruppo di donne che volevano usare i metodi di Trump contro di lui. Diane ne diventa parte. Era un po' come quando ti scontri nella guerriglia per poi diventare la cosa che odi, e ci siamo chiesti se fosse sempre così. Ne abbiamo parlato nella stanza degli sceneggiatori, e potrebbe venirne fuori uno spin-off".

Nel finale di The Good Fight abbiamo assistito a un video di Trump con la canzone YMCA, così è stato chiesto loro di spiegarne il significato: "Ci siamo sentiti come se avessimo bisogno di tornare alla politica che ha dato inizio allo spettacolo e che è andata avanti per tutto il suo corso. Inoltre, non volevamo finire con un ritmo sentimentale", ha detto Michelle, con Robert che ha continuato "Vogliamo sempre interpretare il pessimismo del tempo, per poi suonarlo con un sorriso sulle labbra. Volevamo farla finita con il buon umore. Quando inizialmente abbiamo terminato la serie, Michelle ha detto che si è esaurita, con Trump che annunciava di essere di nuovo in corsa alle elezioni. Poi abbiamo pensato che avremmo potuto continuare a suonare YMCA mentre Trump fa il suo piccolo e sciocco "ballo". Sembrava un modo divertente e un po' crudo per concludere lo spettacolo. Trump non sopporta di essere ridicolizzato, quindi abbiamo pensato che avrebbe odiato questo video in cui lo vediamo ballare, risultando un modo davvero buono e vivace per concludere lo show".