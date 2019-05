The Good Fight censurata da CBS All Access

Una sequenza animata contenuta in un episodip della serie tv The Good Fight è stata censurata da CBS All Access.

Un episodio di The Good Fight è stato censurato da CBS All Access. Quando gli spettatori hanno visto l'episodio dello show intitolato "The One Where Kurt Saves Diane" preceduto da un cartello nero con la scritta "CBS ha censurato questo contenuto" hanno pensato a uno scherzo, ma non è così.

Christine Baranski in The Good Fight

L'episodio "The One Where Kurt Saves Diane" contiene una sequenza animata censurata da CBS a causa del suo contenuto. "Eravamo preoccupati per i temi toccati nel corto animato. Questa è la soluzione creativa che abbiamo concordato con i produttori".

A quanto pare, la sequenza animata dello scandalo riguarda la censura in Cina e il modo in cui gli studios americani rimuovono contenuti dalle loro uscite per superare il visto della censura cinese. La sequenza animata fa parte della storyline di The Good Fight visto che nell'episodio censurato del dramma un sito di condivisione video testa un nuovo tool per la censura da usare una volta che il sito web verrà lanciato in Cina.

Secondo il New Yorker, i creatori della serie e showrunner Robert e Michelle King si sono opposti alla scelta di CBS Television Studios di censurare la sequenza, decidendo alla fine di inserire un cartello durante la messa in onda. I King hanno scelto di tenere il cartello per tutti i 90 secondi di durata della sequenza animata, decisione poi rivista dato che il cartello appare solo per otto secondi.