Julianna Margulies: “Per The Good Fight la CBS ha rifiutato di pagarmi!”

Julianna Margulies, star di The Good Wife, avrebbe dovuto partecipare a The Good Fight, lo spin-off della serie che l'ha resa famosissima, ancora prodotto da CBS. L'aveva annunciato lei stessa pochi mesi fa, ma cosa è cambiato da allora? Che l'accordo con il network è saltato per una ragione molto semplice: i soldi.

Domenica sera la Margulies ha partecipato all'evento The Contenders Emmys per promuovere la nuova miniserie di NatGeo, The Hot Zone, e ha svelato il motivo reale che l'ha portata ad abbandonare l'idea di una partecipazione alla serie spin-off: "La CBS ha rifiutato di pagarmi. Gli showrunner avevano trovato un modo davvero carino per introdurre il mio personaggio. Io stessa ero entusiasta all'idea e avevo già accettato di comparire in 3 episodi. La CBS, però, non ha accettato la mia richiesta di pagamento". Non sappiamo a quanto ammontasse la richiesta dell'ex Alicia Florrick ma fonti interne hanno parlato di una quota vicina al regolare pagamento che ha ricevuto per le 7 stagioni di The Good Wife. Il network le ha invece offerto il rimborso che spetta alle guest star.

Julianna Margulies nell'episodio Taking Control di The Good Wife

"Io non posso essere una semplice guest star in The Good Fight, perché tutto è cominciato da The Good Wife, di cui ero protagonista!" ha rivendicato la Margulies. "Volevo essere pagata per quello che valgo e difendo con forza la parità di retribuzione. Se ci fosse stato uno spin-off di Mad Men, se Kiefer Sutherland fosse apparso in quello di 24, lui e Jon Hamm sarebbero stati pagati di più. Ad essere onesta sono rimasta scioccata: ero sorpresa più che ferita. Ho pensato: cosa valgo come attrice? Se non mi valuti per tutto quello che ho fatto, allora in base a cosa stabilisci un compenso per il mio lavoro?". Visti i presupposti poco incoraggianti, Julianna Margulies sente di poter escludere un suo ritorno in The Good Fight, al fianco delle ex colleghe Christine Baranski e Cush Jumbo, pur se la cosa la rattrista molto, per la qualità che comunque riconosce allo show e per non poter dare ai fan quello che chiedevano fin da quando The Good Fight fu annunciata: il ritorno di Alicia Florrick.