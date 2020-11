The Good Doctor: Richard Schiff ricoverato per il COVID-19, la lavorazione non si interrompe

Richard Schiff è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il COVID-19 insieme alla moglie e al figlio, la lavorazione della serie The Good Doctor prosegue con qualche cambiamento in attesa del ritorno della star.

Richard Schiff, star della serie ABC The Good Doctor,è stato ricoverato dopo aver contratto il COVID-19. Contagiata anche la moglie Sheila Kelley, anche lei nel cast della serie medica.

I due attori sono stati testati positivi il 3 novembre e hanno rivelato sui social che Richard Schiff è stato ricoverato. a causa della malattia. L'attore ha aggiornato i fan via Twitter spiegando di essere curato con "Remdesivir, ossigeno e steroidi. Miglioro ogni giorno. Mia moglie è a casa e sta meglio, ma è ancora malata".

Non è chiaro quando Richard Schiff è stato ricoverato, ma Sheila Kelley ha scritto su Instagram che "le ultime 72 ore sono state difficili. Adesso Richard sta meglio".

Rivelando che anche il loro figlio ha contratto la malattia, l'attrice ha rivelato: "Non ho mai provato niente di simile prima d'ora. un minuto prima mi sento bene e un minuto dopo lotto per respirare."

La lavorazione di The Good Doctor, in corso a Vancouver, non si sarebbe fermata. Lo schedule sarebbe stato aggiustato in attesa della guarigione dei due attori e del loro ritorno sul set.

In The Good Doctor, Richard Schiff interpreta il Dottor Aaron Glassman, mentore di Shaun (Freddie Highmore). Sheila Kelley veste i panni della moglie di Glassman.