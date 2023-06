The Good Doctor 6 su Rai 2, trama e cast degli episodi di stasera 14 giugno

Stasera su Rai 2, in prima serata, vanno in onda due nuovi episodi della sesta stagione di The Good Doctor: le trame e il cast.

Stasera, 14 giugno, Rai 2 trasmette in prima serata due nuove puntate di The Good Doctor 6. Gli episodi che andranno in onda rappresentano la conclusione della stagione composta da 22 episodi. Inizialmente trasmessi negli Stati Uniti il 24 aprile e l'1 maggio, arrivano finalmente anche in Italia. Le puntate saranno disponibile su RaiPlay sia in live streaming che on demand, gratis, dopo la messa in onda lineare.

The Good Doctor è un Medical-drama incentrato sulla figura di un giovane chirurgo autistico che si trasferisce da una piccola cittadina di provincia per unirsi a una prestigiosa equipe medica. Il Dr. Shaun Murphy userà il suo straordinario talento per salvare vite e mettere alla prova lo scetticismo dei suoi colleghi.

La ABC ha rinnovato The Good Doctor per la Stagione 7

Trama degli episodi di stasera 14 giugno

Stagione 6 episodio 21 - Una bella giornata (titolo originale A Beautiful Day)

Al San Bonaventure si profila un giorno molto difficile: i dottori Andrews e Park devono comunicare ai genitori di Nico, un bambino con un sarcoma, che non possono più aiutarlo e che gli rimane solo qualche mese di vita. Nel frattempo, il dottor Murphy tiene sotto controllo l'operato del dottor Glassman senza rendersi conto di quanto il suo mentore sia in difficoltà all'idea di dover abbandonare la professione su cui ha costruito tutta la sua vita.

Stagione 6 episodio 22 - Travaglio d'amore (Titolo Originale Love's Labor)

Arriva un momento tanto desiderato: Lea e Shaun stanno per diventare genitori, un evento che coinvolge tutto l'ospedale. Paura e gioia si alternano nei cuori di Lea e Shaun che immaginano il futuro e si chiedono come sarà il loro bambino. Nel frattempo, un tragico incidente coinvolgente i dottori Perez e Kalu richiamando l'attenzione di tutti, compreso il dottor Shaun Murphy.

Nel cast