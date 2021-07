The Good Doctor, su Netflix in streaming da oggi

The Good Doctor sbarca su Netflix con la serie completa con protagonista Freddie Highmore: disponibili in streaming tutti gli episodi dello show della ABC.

La serie The Good Doctor, che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant, sbarca in streaming su Netflix con tutti gli episodi dello show a partire da oggi 13 luglio!

The Good Doctor tornerà sugli schermi americani della ABC con i nuovi episodi della quinta stagione. La quarta stagione della serie, sugli schermi americani, ha ottenuto una media di circa 4.50 milioni di spettatori, registrando quindi un calo pari al -30% rispetto all'annata precedente, senza però perdere la fiducia da parte del network. La serie segue le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e con la Sindrome del Savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un'infanzia travagliata.

Locandina di The Good Doctor

Deciderà così di trasferirsi e di unirsi al prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital, nella California del Nord. La Sindrome del savant, detta anche sindrome dell'idiota sapiente, delinea una serie di ritardi cognitivi, potenzialmente anche gravi che presenta una persona, accanto allo sviluppo di un'abilità particolare e sopra la norma in un settore specifico. Freddie Highmore ha ricevuto la nomination ai Golden Globe nel 2018 come Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica, battuto dallo Sterling K. Brown di This Is Us.

