The Good Doctor: Kennedy McMann e Felicity Huffman protagoniste dello spinoff

Saranno le attrici Kennedy McMann e Felicity Huffman le protagoniste di The Good Lawyer, il potenziale spinoff della serie The Good Doctor.

The Good Doctor potrebbe presto avere uno spinoff: l'episodio che andrà in onda il 6 marzo, intitolato The Good Lawyer, è stato infatti ideato come pilot per la potenziale serie.

Le protagoniste del progetto saranno Kennedy McMann e Felicity Huffman e i loro personaggi verranno introdotti nella puntata.

La puntata di The Good Doctor, intitolata appunto The Good Lawyer, è stata scritta da David Shore e Liz Friedman, mentre alla regia sarà impegnato Ruben Fleischer.

Nel pilot si vedrà il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) cercare un aiuto legale per vincere una causa e affidarsi alla giovane, e promettente, Joni DeGroot (Kennedy McMann), che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo.

Joni è da poco arrivata nello studio legale quando accetta il caso di Shaun e non ha mai voluto essere trattata in modo diverso, ma i suoi sintomi hanno delle conseguenze sulla sua vita personale e professionale, anche se la sua attenzione per i dettagli la fa avvicinare ai casi da una prospettiva diversa.

The Good Doctor: Freddie Highmore era stato rifiutato dalla produzione, ecco perché

Felicity Huffman, che tornerà sul set dopo tre anni a causa dello scandalo legato alle ammissioni al college che l'ha vista coinvolta, sarà invece Janet Stewart, avvocato molto stimato e con un'intelligenza brillante e molta astuzia. Janet, in passato, ha rappresentato il Dottor Aaron Glassman (Richard Schiff) in alcune questioni legali. Quando Shaun dichiara che vuole Joni a rappresentarlo, la donna è costretta a lasciarle il caso.

Il rapporto tra Joni e Stewart viene descritto come molto simile a quello tra Sean e Glassman nella serie principale.

McMann, inoltre, soffre anche nella vita reale di un disturbo ossessivo compulsivo ed è stata scelta dalla produzione nel mese di settembre.