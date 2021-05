The Good Doctor 5: la serie con Freddie Highmore ottiene il rinnovo

ABC ha annunciato che verrà realizzata The Good Doctor 5, confermando il rinnovo del medical drama con star Freddie Highmore.

La quarta stagione della serie, sugli schermi americani, sta ottenendo una media di 4.23 milioni di spettatori, registrando quindi un calo pari al -30% rispetto all'annata precedente, senza però perdere la fiducia da parte del network.

La serie The Good Doctor ha come protagonista l'attore Freddie Highmore nel ruolo del chirurgo Shaun Murphy, un giovane affetto da autismo, che lavora all'ospedale San Jose St. Bonaventure.

La quarta stagione si era aperta con i protagonisti ancora scossi dalla scomparsa di Melendez, Shaun e i suoi colleghi si troveranno a dover affrontare una prova molto dura: quella che sembra essere una brutta influenza si rivela un caso di quel virus ormai a tutti tristemente noto anche nella vita reale. Il personale, completamente impreparato, cerca di contenere di danni, acquistare dispositivi di protezione personale per i colleghi, individuare i nuovi casi.

Mentre Shaun Murphy dovrà abituarsi alla lontananza da Lea, che potrà vedere solo attraverso una webcam, la situazione più complessa sarà sicuramente quella della dottoressa Claire Brown che, ancora scossa dalla morte di Melendez, dovrà ora affrontare una prova forse ancora più dura. La pandemia potrebbe anche spingere il dottor Park a trasferirsi a Phoenix, per stare accanto a moglie e figlio, ma sarà anche una grande lezione di umiltà per l'internista Morgan Reznick.