The Glorias: Julianne Moore e Alicia Vikander sono femministe in fiamme nel trailer del biopic

Julianne Moore e Alicia Vikander nel trailer di The Glorias, film biografico incentrato sulle gesta della popolare femminista e attivista Gloria Steinem.

Nel cast del film diretto da Julie Taymour, oltre alle protagoniste Julianne Moore e ad Alicia Vikander, che interpretano la Steinem in varie fasi della vita, compaiono anche Janelle Monáe, Lorraine Toussaint, Bette Midler e Monica Sanchez.

The Glorias, ispirato all'autobiografia di Gloria Steinem del 2015, My Life on the Road, racconta il percorso che l'ha portata a lottare per la parità di diritti e a lavorare come giornalista. La storia della fondatrice del magazine Ms è diventata particolarmente rilevante dopo l'inizio del movimento #MeToo. Julie Taymor ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Sarah Ruhl.

The Glorias arriverà su Amazon prime Video il 30 settembre.