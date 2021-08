The Giver - Il mondo di Jonas, su Prime Video in streaming da oggi

The Giver - Il mondo di Jonas, l'inquietante atmosfera della pellicola distopica interpretata da Meryl Streep e Jeff Bridges, arriva su Prime Video in streaming da oggi!

The Giver - Il mondo di Jonas, l'inquietante atmosfera della pellicola distopica interpretata da Meryl Streep e Jeff Bridges, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 4 agosto 2021 per tutti gli abbonati!

In The Giver - Il mondo di Jonas, per risolvere i problemi e le catastrofi che affliggono il mondo, l'Umanità ha scelto di annullare tutte le differenze tra le persone al fine di evitare conflitti dilanianti, creando così una società paritaria, pacifica, in cui la vita scorre tranquilla e asettica. Qui l'ordine regna sovrano e l'unico legame con un passato contaminato dalle passioni è la Cerimonia dei 12 durante la quale un individuo viene scelto come Custode delle Memorie dell'Umanità. Quando, però, il compito tocca all'adolescente Jonas, la conoscenza di ciò che è stato lo porterà a voler scardinare per sempre l'ordine precostituito.

The Giver - Il mondo di Jonas: un bel primo piano di Brenton Thwaites e Odeya Rush

Due premi Oscar per un cast eccezionale capitanato da Meryl Streep e Jeff Bridges per The Giver - Il mondo di Jonas, sci-fi young adult diretto da Phillip Noyce. A interpretare il giovane Jonas è Brenton Thwaites, Katie Holmes è la madre del ragazzo, Odeya Rush il suo interesse sentimentale, in più ad affiancarli vi sono Alexander Skarsgård e Taylor Swift.

