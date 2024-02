The Girls on the Bus: Melissa Benoist torna in tv dopo Supergirl nel trailer della serie

Nelle ultime ore, Max ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Girls on the Bus, progetto televisivo che segna il ritorno da protagonista sul piccolo schermo di Melissa Benoist, al suo primo ruolo importante dopo la conclusione di Supergirl.

Il cast e la trama del nuovo show

Ispirata all'esperienza della co-creatrice Amy Chozik come reporter politica, The Girls on The Bus si svolge durante una campagna elettorale. In particolare, si concentra su quattro giornaliste. Ognuna con il proprio stile di giornalismo e la propria personalità.

Tra queste c'è Sadie McCarthy (Benoist), giornalista che romanticizza quella che ritiene un'epoca passata di reportage sulle campagne elettorali. Sadie cambia la sua vita per avere la possibilità di seguire un candidato alla presidenza.

Il personaggio inizia il suo viaggio legandosi infine a tre concorrenti: Grace (la star di La caduta della casa degli Usher Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam) e Kimberlyn (Christina Elmore). Oltre alle giornaliste, il cast di The Girls on the Bus comprende anche Brandon Scott, Scott Foley e Griffin Dunne.

Oltre a Chozik, The Girls on the Bus è co-creato da Julie Plec, che ha co-creato la serie televisiva The Vampire Diaries, e Rina Mimoun è la showrunner. È prodotta esecutivamente da Greg Berlanti, che ha contribuito allo sviluppo dell'Arrowverse per The CW.