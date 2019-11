Melissa Benoist: "Un mio ex mi picchiava e mi umiliava"

Melissa Benoist ha svelato in un video di essere stata vittima di violenza durante una relazione con una persona pià giovane di lei.

La star di Supergirl, con un post su Instagram, ha spiegato che il colpevole degli abusi era "affascinante, divertente, in grado di manipolare e malvagio" e ha ammesso: "Sono sopravvissuta ed è qualcosa che non avrei mai pensato di dire o diffondere nell'etere".

Melissa Benoist ha raccontato che stava insieme al partner da circa cinque mesi quando sono iniziati gli abusi e i comportamenti violenti e la prima volta il giovane le ha lanciato contro una bottiglia che l'ha colpita al volto, evento seguito da altri scatti di rabbia che hanno compreso anche un iPhone gettato contro il suo volto, causandole la rottura del setto nasale e che poteva farle perdere la vista.

L'attrice ha spiegato: "La dura verità è che ho imparato cosa si prova quando si viene bloccate a terra, schiaffeggiate ripetutamente, prese a pugni così duramente che ti manca il respiro, quando si viene trascinate per i capelli, prese a calci, strette tanto da far sanguinare la pelle, o gettate così duramente contro il muro da far rompere il cartongesso e ho imparato a non dare valore a ciò che possiedo o me stessa".

Dopo aver ricevuto un telefono in faccia, Melissa Benoist ha interrotto la relazione che era iniziata durante un periodo all'insegna dei cambiamenti. A far scattare l'ira del suo partner era la gelosia, alimentata da ogni volta che parlava con altri uomini o dopo aver controllato il suo telefono. L'attrice ha spiegato che questo ha causato problemi anche alla sua carriera: "Non voleva che baciassi sul set altre persone o persino che girassi delle scene in cui flirtavo con gli uomini, situazione che era davvero difficile da evitare, quindi ho iniziato a rifiutare audizioni, lavori, offerte, provini e amicizie perché non volevo farlo soffrire".