Melissa Benoist in trattative per la serie drammatica HBO Max The Girls On The Bus

Dopo aver abbandonato costume e mantello di Supergirl, Melissa Benoist potrebbe interpretare una giornalista politica nella serie HBO Max The Girls On The Bus.

La star di Supergirl Melissa Benoist potrebbe tornare a collaborare col produttore Greg Berlanti per la serie drammatica HBO Max al femminile The Girls On The Bus.

Secondo l'Hollywood Reporter, Melissa Benoist sarebbe entrata in trattative per partecipare a The Girls on the Bus, serie prodotta da Berlanti che si è occupato a lungo di produrre la serie The CW Supergirl, serie interpretata dalla Benoist.

The Girls on the Bus si ispira a un capitolo del bestseller di Amy Chozick, Chasing Hillary. Al centro della storia quattro giornaliste impegnate a seguire le campagne elettorali di alcuni candidati presidenziali imperfetti mentre affrontano i loro problemi personali, amore, lavoro, e famiglia. Melissa Benoist dovrebbe interpretare una delle quattro giornaliste.

The Girls on the Bus sarà firmato dall'autrice di The Vampire Diaries Julie Plec insieme a Amy Chozick.