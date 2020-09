Supergirl: la serie è stata cancellata, la sesta stagione sarà l'ultima

Supergirl si concluderà con la sesta stagione: The CW ha infatti annunciato che la serie è stata cancellata e gli episodi in onda nel 2021 saranno gli ultimi.

Il network ha quindi posto fine alle avventure di Kara Danvers, ruolo affidato a Melissa Benoist, dopo che aveva salvato il progetto che non era andato oltre la prima stagione su CBS.

L'ultima stagione di Supergirl sarà composta da venti puntate e le riprese inizieranno entro la fine del mese.

La protagonista Melissa Benoist ha scritto online: "Dire che è stato un onore interpretare questo personaggio iconico sarebbe incredibilmente riduttivo. Vedere l'impatto incredibile che lo show ha avuto sulle ragazzine intorno al mondo mi ha sempre lasciata onorata e senza parole. Ha avuto quell'impatto anche su di me. Mi ha insegnato una forza che non sapevo di avere, di trovare speranza nei luoghi più oscuri, e che siamo più forti quando siamo uniti. Ciò che rappresenta ci spinge tutti a essere migliori".

L'attrice ha proseguito sottolineando: "Ha cambiato la mia vita in meglio e sarò per sempre grata. Sono così entusiasta per il fatto che potremo pianificare la nostra conclusione a questo fantastico percorso e non vedo l'ora che scopriate cosa abbiamo in serbo per voi. Prometto che realizzeremo un'incredibile stagione finale. el mayarah".