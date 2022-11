The Gentlemen: Netflix ordina una serie dal film di Guy Ritchie

The Gentlemen, il film di Guy Ritchie del 2019 diventerà una serie televisiva prodotta per Netflix, di cui sono stati condivisi i primi dettagli.

Netflix ha ufficialmente ordinato una serie tv che racconta gli eventi successivi a quanto mostrato in The Gentleman, il film di Guy Ritchie. Per adesso sappiamo solamente che Theo James si è unito al cast e che interpreterà il ruolo principale.

La trama dovrebbe ambientarsi qualche anno dopo gli eventi di The Gentlemen, con Eddie (interpretato da James) che eredita le proprietà del padre e si ritrova invischiato nell'impero segreto di marijuana che il padre gestito da Mickey Pearson (nel film Matthew McConaughey) in Inghilterra.

The Gentlemen e Anna: l'action frenetico di Guy Ritchie e Luc Besson è irresistibile anche in homevideo

Guy Ritchie tornerà come sceneggiatore, regista e produttore esecutivo, accompagnato da Matthew Read produttore esecutivo tramite Moonage Pictures, e co-autore del pilot insieme a Ritchie.

The Gentlemen: Colin Farrell e Charlie Hunnam in una scena

Uscito nel 2019, The Gentleman si è immediatamente rivelato un successo di pubblico, incassando circa 115 milioni di dollari a fronte del budget di 22 milioni spesi. Non ci resta che attendere verso nuovi dettagli, dichiarazioni e rivelazioni in merito.