The Gentlemen: Matthew McConaughey e Charlie Hunnam nelle foto del film

Matthew McConaughey e Charlie Hunnam sono tra i protagonisti di The Gentlemen, nuovo film diretto da Guy Ritchie.

The Gentlemen sarà il nuovo film diretto da Guy Ritchie e le prime foto ufficiali mostrano i protagonisti Matthew McConaughey e Charlie Hunnam.

Il sito di Entertainment Weekly ha condiviso le immagini e la locandina di The Gentlemen, un progetto dal cast stellare che comprende il premio Oscar Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, e Hugh Grant.

Il film racconta la storia di Mickey Pearson, un americano che ha costruito un impero economico vendendo marijuana a Londra. Quando si diffonde la voce che stia cercando di allontanarsi dagli affari per sempre inizia una serie di piani, macchinazioni, inganni e ricatti pur di rubargli il "lavoro".

Ritchie ha raccontato: "Quello che volevo fare era unire le sottoculture provenienti da entrambi i lati dell'Atlantico. Un americano arriva nel Regno Unito per essere intelligente e ottenere un lavoro nel modo convenzionale, ma poi utilizza la sua intelligenza tramite i suoi contatti a Oxford e si rende conto che ci sono più soldi da guadagnare nel mondo delle droghe leggere".

L'incontro dei due mondi ha dato vita a una storia vicina a quelle create in precedenza dal filmmaker che ha spiegato: "Ho amato realizzare Aladdin, ma questo è ovviamente un mondo davvero diverso. Li abbiamo girati entrambi nello stesso anno ed è stato grandioso realizzarli e spostarsi in questi estremi".

Ecco le foto e la locandina ufficiale:

The Gentlemen arriverà nei cinema americani il 24 gennaio 2020.