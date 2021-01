The Forever Purge: la prima foto e i dettagli della trama del capitolo finale

The Forever Purge: la prima foto del film

Sono stati svelati la prima foto e i dettagli del plot di The Forever Purge, capitolo finale della saga di Purge inaugurata nel 2013 da La notte del giudizio.

La serie prodotta da Blumhouse continua a raccontare un'America distopica (ma neanche più di tanto) lacerata da tensioni e violenza repressa che esplode una notte all'anno.

Da quanto riportato da Total Film, The Forever Purge porterà la saga lontano dalla sua solita ambientazione metropolitana, ma resteranno intatti i temi legati alla lotta di classe e ai contrasti razziali. The Forever Purge prenderà il via dopo gli eventi di La notte del giudizio - Election Year, che fungeva da prequel per La notte del giudizio, e sarà incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), che trovano rifugio in un ranch del Texas dopo essere sfuggiti a un cartello di droga in Messico. Le cose vanno storte quando un gruppo di estranei decide di continuare compiere violenze oltre il tempo assegnato dalla legge.

L'America di Trump nel caos: da Joker a The Purge, il cinema aveva previsto tutto

"Si tratta di una storia fantastica che coinvolge Latinos e Americani che stringono un'alleanza per combattere violenza e disperazione" ha anticipato il regista Everardo Gout.

"Credo che sia un modo fantastico per concludere il franchise" ha dichiarato il creatore James DeMonaco. "Vogliamo chiudere con questa storia, non vedo l'ora che il pubblico possa vederla. Quando ho avuto l'idea e l'ho presentata ai produttori, sono stati entusiasti, penso che sarà un finale perfetto. Tutte le storie convergeranno in questa".

The Forever Purge vede nel cast Ana de la Reguera, Josh Lucas, Tenoch Huerta, Leven Rambin, Will Patton e Cassidy Freeman. L'uscita del film è fissata per il 9 luglio 2021.