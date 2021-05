The Forever Purge: nuova foto del film, i dettagli del plot confermano la timeline

Una nuova inquietante foto di The Forever Purge svela alcune novità sul plot del quinto e ultimo capitolo della saga horror distopica in arrivo al cinema in estate.

The Forever Purge: un'inquietante immagine dell'horror

Usa Today ha svelato una nuova inquietante foto di The Forever Purge e alcune dettagli del plot che confermerebbero la timeline di quello che sarà l'ultimo capitolo della saga horror La notte del giudizio.

Nonostante i 450 milioni di incassi ottenuti finora e il grande succesos di pubblico e critica, il quinto capitolo della saga, The Forever Purge, sarà anche l'ultimo. Nella foto diffusa da USA Today vediamo un primo piano un personaggio col volto coperto da una maschera nera e un cappello da cowboy che guarda dritto verso l'obiettivo. Alle sue spalle si intravede un altro uomo mascherato che ha un fucile spianato. Ecco cosa si legge nei nuovi dettagli diffusi sul plot:

"Dopo che l'annuale notte dei giudizio è stata abolita, in Texas un gruppo di fuorilegge mascherati chiamati Purgers rifiutano di deporre le armi nel quinto e ultimo capitolo del franchise horror distopico diretto da Everardo Gout."

L'America di Trump nel caos: da Joker a The Purge, il cinema aveva previsto tutto

Da quanto sappiamo finora il film, in uscita negli USA a luglio, sarà incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), una coppia sfuggita a un cartello di droga messicano che trova rifugio in un ranch texano. La situazione precipita quando un gruppo di estranei decide di continuare a purgare oltre il tempo assegnato in cui le persone possono infrangere qualsiasi legge. Questa trama conferma il cambio di ambientazione, dopo quattro film ambientati in un contesto metropolitano.

The Forever Purge è prodotto dal creatore della saga James DeMonaco, con Sébastien K. Lemercier, Jason Blum, Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form.