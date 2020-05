The Forever Purge: Universal cancella la distribuzione nelle sale americane

The Forever Purge, il quinto capitolo del franchise della Blumhouse, non arriverà nelle sale americane a luglio: la distribuzione è stata cancellata.

The Forever Purge, il quinto capitolo del franchise prodotto da Blumhouse, non arriverà nei cinema a luglio ed è attalmente senza una data di uscita.

Per ora Universal non ha nemmeno annunciato se ha intenzione di distribuire il film direttamente in streaming come accaduto ad altri titoli, tra cui Trolls World Tour.

Blumhouse aveva fissato il debutto di The Purge 5 nella data del 10 luglio, tuttavia l'incertezza legata all'eventuale riapertura delle sale negli Stati Uniti ha portato a modificare i piani.

Universal ha guadagnato circa 100 milioni di dollari grazie all'arrivo di Trolls World Tour in digitale e ha deciso di seguire la stessa strategia in occasione di The King of Staten Island, distribuito online dal 12 giugno.

Il franchise di Anarchia - La notte del giudizio è stato, in occasione degi tre recenti capitoli, proposto nelle sale statunitensi a luglio, incassando oltre 456 milioni di dollari in tutto il mondo.

La sceneggiatura di The Forever Purge è stata scritta da James DeMonaco, creatore del franchise, mentre alla regia c'è Everardo Grout.