The Flash: la scena in cui Bruce Wayne spiegava perché ha smesso di essere Batman è stata tagliata

The Flash è finalmente arrivato nelle sale e ha segnato il ritorno sul grande schermo di Michael Keaton nei panni di Batman a oltre 30 anni di distanza dai film di Tim Burton. Una vera chicca per nostalgici che ha rappresentato per molti la parte più affascinante di The Flash. A detta del regista Andy Muschietti nel montaggio originale Bruce Wayne spiegava perché ha smesso di essere Batman per tanti anni, ma la scena è stata poi rimossa.

"Ero affascinato dall'idea di ritrovare il Bruce Wayne di Tim Burton 30 anni dopo dalla sua ultima apparizione e vederlo fantasticare su come sarebbe stata la sua vita. L'idea di capire perché avesse smesso di essere Batman era molto importante per me. Posso dirvi che esiste una scena taglia che lo spiega nel dettaglio e la vedrete negli extra del DVD" ha spiegato il regista ai microfoni di IndieWire. "Abbiamo dovuto rimuoverla per questioni tempistiche, ma per me era molto importante".

Con molta probabilità, visto il [flop al box-office] di The Flash (https://movieplayer.it/news/the-flash-delude-box-office-usa-55-milioni-flop-elemental-pixar_128567/ "Title del link"), questo è stato il canto del cigno per il Batman di Keaton. E anche le possibilità di un sequel iniziano a farsi sempre più remote.

The Flash, il montaggio iniziale durava 4 ore

Come accade spesso con le grandi produzioni esiste sempre un montaggio iniziale ben più ampio della versione finale. Esiste quindi un director's cut di The Flash, ma non sappiamo se vedrà mai la luce.

"Il primo montaggio durava 4 ore, ma succede. Ti emozioni e inizi a improvvisare con gli attori, così la scena dura il doppio rispetto a come era stata scritta. Poi vai in sala di montaggio e capisci di dover tagliare un'ora e mezza di scene dal film" ha spiegato il regista. "Alla fine dei sei mesi sembra tutto divertente, ma all'inizio è il caos più assoluto. In ogni caso penso che la versione vista al cinema sia la migliore".